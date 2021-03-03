Gördes’in dağ yolları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde muhtarları ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ziyarette bulunulan muhtarlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği hediyeler takdim edildi.

Mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Gördes’e ziyarette bulundu. Gördes ziyaretinde ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün’ü ziyaret eden Çevirmeci, Gün’den Gördes’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sonrasında Nuray Çevirmeci, Mustafa Gün ile birlikte Dutluca Mahalle Muhtarı Osman Efe, Beğel Mahalle Muhtarı Tahir Bodur ve Çiçekli Mahalle Muhtarı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyen mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.



Muhtarlardan büyükşehire teşekkür

Dutluca Mahalle Muhtarı Osman Efe, yol yapım çalışmasından mutlu olduklarını ifade ederek, “Yol bozuktu, tam zamanında yapıldı. Yoldan çok memnunuz. Bu yol GördesDemirci arasındaki ulaşımımızı sağlıyor. Bizim çok sık kullandığımız bir yol” dedi. Beğel Mahalle Muhtarı Tahir Bodur ise yolun yenilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Yol çalışması, Çiçekli Mahallesi’nden Beğel Mahallesi’ne kadar tamamlandı. Yol çok faydalı olacak. Kış şartlarını yoğun bir şekilde yaşıyoruz, bu yol bize kışın kolaylık sağlayacak. Bu yol bizim Çiçekli Mahallesi’nden Demirci ilçesine bağlantımızı sağlayacak” diye konuştu.

Çiçekli Mahalle Muhtarı Bekir Bozdağ ise tamamlanan yolun ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, “Önceden ulaşımda zorlanıyorduk, şimdi kolaylık sağlayacak. Bizde kış şartları yoğun ve çok ağır oluyor. Kar yoğunluğu fazla oluyor. Yolun yapılması bize fayda sağlayacak” dedi.

Ziyarette Nuray Çevirmeci ve Mustafa Gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından muhtarlara gönderilen hediyeleri takdim etti.

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