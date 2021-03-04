Kadın üreticiden Başkan Ergün’e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeyle üreticiye ek gelir sağlamak adına hayata geçirilen seracılık projesi, Kırkağaç’ta bir kadın üreticinin de yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurduğu serasında Büyükşehir Belediyesi heyetini ağırlayan kadın üretici Fatma Beşikçi, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde muhtarlarla sık sık bir araya gelerek, mahallelerdeki çalışmaları ve mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde görüp, ilgili dairelere iletilmesinde önemli bir görev üstleniyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kırkağaç ilçesinde İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla, Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, Alacalar Mahallesi Muhtarı Özer Özcan, Siledik Mahallesi Muhtarı Kadir Aydemir, Yağmurlu Mahallesi Muhtarı Osman Zeybek ve Fırdanlar Mahallesi Muhtarı Yüksel Demir’i ziyaret etti. Ziyarette MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan da yer aldı.



“Cengiz Başkan demek, hizmet demek”

Muhtarlarla mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan ve Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Başkan Ergün öncülüğünde Manisalılara hizmet verebilmek için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi heyeti, Yağmurlu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibe desteği ile çiçek serası açan Fatma Beşikçi’yi de ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade eden kadın üretici, “Cengiz Başkan demek hizmet demek” diyerek, Başkan Cengiz Ergün’e selam ve sevgilerini iletti. Ziyaret sonunda muhtarlara Başkan Ergün’ün hediyeleri muhtarlara takdim edildi.

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