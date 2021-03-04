Somaspor zirvede tek



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Arhavispor'u 3-0 mağlup ederek 52 puana ulaşan lider Somaspor, en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyonluk için çok büyük avantaj yakaladı.

Geçen sezon Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar bu kez direkt şampiyonluk için kolları sıvadı. Gösterdikleri performans için oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Başkan Mustafa Aydın, "Hedefe doğru bir maçı daha kayıpsız geçmenin mutluluğunuz yaşıyoruz. Bundan sonra her maç zor. Telafisi zor haftalara girdik. Sakin kalarak emin adımlarla ligi istediğimiz yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Siyah-beyazlılarda forvet Nurettin Çağlar dün attığı 2 golle toplam gol sayısını 13'e çıkarıp gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Özcan ise gol sayısını 10'a çıkardı. Namağlup unvanını sürdürdüğü iç sahadaki 12'nci maçında 10'uncu galibiyetini alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemur, "Oyuncularımız müthiş işler çıkarmaya devam ediyorlar. Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Aradaki fark 8 puana çıktı ve bundan dolayı son derece mutluyuz. Ancak henüz bitmiş hiçbir şey yok. Çok sayıda zor maçımız var. Aynı inanç, mücadele ve ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2021-03-04 12:50:39



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