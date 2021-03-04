Kadınlar el sanatları kursunu çok sevdi

Yunusemre Belediyesi Aynı Ali Mahallesi Hanım Lokali’nde el sanatları kursuna katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde hayata geçirdiği hanım lokalleri ile kadınların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Yunusemre Belediyesi Aynı Ali Mahallesi Hanım Lokalinde düzenlenen El Sanatları Kursuna katılan kadınlar dersler sayesinde el becerilerini geliştiriyor. Yaptıkları eserler ile günlük hayatın stresinden uzaklaşan kadınlar ürettikleri ürünleri pazarlayarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. El Sanatları kursunda hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediyesi Aynı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali El Sanatları Öğretmeni Şule Demirel, Ahşapboyama, makrome, amigurumi ve punch alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Demirel açıklamasında, “Kursumuzda hijyen konusuna çok dikkat ediyoruz. Sınırlı sayıda kursiyer bulundurmaya çalışıyoruz. Korona virüs tedbirlerine büyük önem veriyoruz. Sınıfımızda kursiyerlerimiz dönüşümlü olarak eğitim alıyor. Hanımlarımız burada farklı el sanatları yaparak ve sosyalleşerek güzel ürünler üreterek mutlu zaman geçiriyorlar” dedi.



“Başarmanın hazzı tarif edilemez”

Ürettikleri ürünler ile kendilerini daha mutlu hissettiklerini ifade eden El Sanatları Kursiyeri Gülsen Haman, “Evde boş boş otururken hiçbir şeye yaramıyormuş gibi hissediyordum. Burada hem bir şeyler öğreniyoruz, hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Beğendiğimiz ürünleri kendimizi yapıyoruz. Bir şey üretmek de bizi çok mutlu ediyor. Başarmanın ve üretmenin hazzı tarif edilemez. Sosyalleşme anlamında da kurslarımızın katkısı oluyor. Üretmek gerçekten çok keyifli. Buraya gelmeden önce yaptıklarımızı hayal edemezdim. Evlerinde vakit geçirmeye çalışan hanımlarımız da bir şeyler üretmenin keyfine varsınlar. Belediyemize ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, kursiyerlerden Dilek Gümüş ise kurs sayesinde artık kendisini daha mutlu hissettiğini belirtti. Gümüş şunları söyledi: “Çok güzel bir ortam, kursa ilk geldiğimde çocuk kadar mutlu oldum. Bir şeyler yaptıkça daha çok farklı ürünler üretmek istiyorsunuz. Burada zaman geçirerek eve gittiğimde daha iyi hissediyorum kendimi. Eve gittiğimde her şeye daha pozitif bakıyorum.”

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