AFAD ekipleri Alaşehir'de broşür dağıttı

Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri Alaşehir ilçesinde broşür dağıtarak tanıtım yaptı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılırken, minibüse kurulan sesli tanıtım sistemiyle vatandaşlar bilgilendirildi. Çalışmaların yapıldığı standı Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü teorik eğitimlerin yanı sıra broşürlü tanıtım çalışmaları da yapıyor. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak ve ses sitemiyle bilgilendirme yapıldı. Tanıtım çalışmalarında deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı her an hazırlıklı olunması gerektiği, afetler karşısında afet ve acil durum çantası, beslenme ihtiyaçlarının karşılanabileceği gıdalar bulundurma, hijyenik maddeler bulundurma, kimlik bilgilerinin kişilerin yanında olması, ilk yardım çantası, radyo, el feneri, yedek pil, gibi zorunlu ihtiyaçların hazırlanması ve kullanılması gibi bilgilere sahip olunması anlatıldı. Vatandaşlara konuyla ilgili hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da çalışmaları yerinde izleyerek, bilgi aldı. Manisa AFAD Müdürlüğü uzmanı İbrahim İşlek, "AFAD ekipleri olarak, değişik toplantılar düzenleyerek teorik bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Minibüse kurduğumuz ses sistemleri ile ilçelerimiz ziyaret ederek belirli yerlere stantlar açıyoruz. Burada vatandaşlara brüşür dağıtıyoruz, afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirme, ses sistemiyle anlatım çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etti. Bu doğrultuda valiliğimizin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında teknik ekiplerimiz vatandaşlarımıza afet, acil eğitim kültür bilincini teorik olarak anlatımların yanı sıra uygun alanlarda uygulamalı olarak da çalışmalar yapıyorlar. Teknik ekipler bugün Alaşehir’i ziyaret ederek, vatandaşlarımıza hem broşür dağıtıyorlar, hem de bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar. Özellikle bizim bölgemiz deprem kuşağı olan bir bölge. Hepimizin acil durumlarda neler yapmamız, nasıl hareket etmemiz konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu amaçla bakanlığımızın başlattığı çalışmalar vatandaşlarımızın daha bilinçli olmalarını sağlayacaktır."

Kaymakam Abdullah Uçgun'un ziyaretine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş de eşlik etti.

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