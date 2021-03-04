İlçe emniyet müdürü koronaya yakalandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da korona virüs testi pozitif çıkan Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sayım Başaran, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Başaran'ın geçtiğimiz şubat ayında Covid19 şüphesiyle ilk testini yaptırdığını ve testin negatif çıktığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Başaran, şüphe üzerine tekrar mart ayı başında yaptırdığı ikinci test pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Manisa Şehir Hastanesinde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası olan Başaran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.