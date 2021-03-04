Kaymakamdan Covid-19 denetimi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Alaşehirli esnafları gezerek, Covid19 kurallarına uymalarını istedi. Esnafları ziyaret eden Kaymakam Uçgun, uzun süreden beri kapalı olan işyerlerinin kurallara mutlaka uymalarını isteyerek, “Akan dereyi kurutmayalım." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte 1 Mart tarihinden itibaren girilen normalleşme kurallarına uyulması için esnafları ziyaret etti. Çarşı esnaflarını ziyaret eden Abdullah Uçgun, "Uzun süredir işyerleri kapalı kaldı. Pandemi risk haritasının şekillenmesi sonucu normalleşmeye bir adım atıldı. Tüm toplum olarak bu kurallara uymak zorundayız. Özellikle esnaflar olarak sizlerin azda olsa akmaya başlayan dereyi kurutmamamız gerekir. Esnaflar olarak maskelerinizi uygun bir şekilde takmayı ihmal etmeyin, sosyal mesafeyi koruyun, hijyen kurallara uyulmasını sağlayın. Bu sizler için çok önemli kuruyan dere azda olsa akmaya başladı. Hep birlikte kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve bu akan dereyi kurutmayalım." dedi.

Esnaflar da işyerleri kapalıyken çok sıkıntılar yaşadıklarını, yeni uygulama ile bir nefes alma imkanı yakaladıklarını belirterek salgından hep birlikte bir an önce kurtulmayı diledi.

Kaymakam Abdullah Uçgun’un yaptığı denetimlere İlçe Sağlık Kurulu Müdürü Dr. Metin Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve belediye zabıta ekipleri katıldı.

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