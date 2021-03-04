Tedavisi tamamlanan yavru karaca yeniden doğaya salındı

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Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru karaca, 2 aylık tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Manisa’da 2 ay önce Gölmarmara ilçesinde yaralı bir yavru karaca bulundu. Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği tarafından tedavisi için Akhisar Hayvan Barınağına götürülen yavru karaca 2 ay boyunca tedavi edildi. Tedavi ve rehabilitasyon döneminin ardından yavru karaca yeniden doğal ortamına salındı.

Yavru karacanın doğal ortamıyla buluşma etkinliğine, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil katıldı.

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