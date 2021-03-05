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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Konservatuvarı kurs kayıtları başlıyor

İHA

Büyükşehir Konservatuvarı kurs kayıtları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtlarına 8 Mart Pazartesi günü itibariyle başlayacak. 9 farklı branşta açılacak kurslara katılmak isteyen kursiyerler, Atatürk Gençlik Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecekler.
‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ düşüncesinden hareketle Manisalıların sanatla olan bağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 Bahar Dönemi Konservatuvar Kurs Kayıtlarını almaya başlıyor. Gitar, akordeon, halk oyunları, bağlama, keman, tiyatro, ud, piyano ve şan olmak üzere 9 farklı branşta açılacak kurslara kayıt olmak isteyen kursiyerler, 08 Mart Pazartesi gününden itibaren 26 Mart Cuma gününe kadar Atatürk Gençlik Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecekler. Korona virüs tedbirleri sebebiyle kurslarda kontenjanlar sınırlı olacak ve maske takma zorunluluğu bulunacak.

Kurslar 5 Nisan’da başlayacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, konservatuvar kayıtlarının 8 Mart 26 Mart tarihleri arasında Atatürk Gençlik Merkezi’nde alınacağını ifade etti. Özcan, “Gitar, akordeon, halk oyunları, bağlama, keman, tiyatro, ud, piyano ve şan olmak üzere 9 farklı branşta kurslar açıyoruz. 5 Nisan tarihinde de kurslarımız başlayacak. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla kurslarımızda kontenjan sınırı bulunuyor ve aynı zamanda maske takma zorunluluğu olacak. Kademeli normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde, sanatsal faaliyetlere ilgi duyan vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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