Geleceğin kalecileri Yunusemre‘de yetişiyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü, futbol altyapısında 20’ye yakın kaleci yetiştiriyor.

Yunusemre Belediyespor futbol altyapı takımları pandemi döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. Karaali ve Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde antrenman yapan 20’ye yakın kaleci adayı antrenörleri gözetiminde çalışıyor. Başarılı kaleciler yetiştirmek istediklerini belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan altyapıda 7 17 yaş arası sporcuların kaleciliğe hazırlandığını söyledi. Arif Alkan açıklamasında, “Yunusemre Belediyespor Kulübü futbol altyapısında yüzlerce futbolcu yetişiyor. Kulübümüz altyapısından yetişen amatör ve profesyonel takımlarda forma giyen başarılı futbolcularımız var. Ancak her kulüpte olduğu gibi bizde de kaleci sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Bunun için kaleci antrenörlerimiz gözetiminde 20’ye yakın kalecimize eğitimlerini veriyoruz. Kaleci adaylarımıza pandemi sonrasında da altyapı müsabakalarında görev verip, tecrübe kazanmalarını sağlayacağız. İnşallah geleceğin kaleci adaylarını yetiştirip, Türk futboluna da yeni kaleciler kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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