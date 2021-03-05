Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Manisa’nın Demirci ilçesinde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre odun yüklü traktörüyle arazi yolunda seyir halinde bulunan 78 yaşındaki Hasan Ulus isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti. 3 çocuk babası olan Hasan Ulus’un cenazesi morga kaldırılırken Demirci İlçe Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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