Başkan Kayda: “Tedbirlere uyalım koronayı birlikte yenelim”

Korona virüs nedeniyle işyerleri kısıtlanan ve uzun bir aradan sonra kontrollü normalleşme kapsamında yeniden kepenk açan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Tedbirlere uyalım, korona virüsü hep birlikte yenelim." dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan birçok iş yerinin yeniden açılmasının ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sevgi Yolu'nda kepenk açan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte işyerlerini ziyaret eden Başkan Kayda, esnaflara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak yeni normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olan esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak korona virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruduk. Belediye Başkanı olarak bu virüsle mücadelede kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Salgına karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Başkan Kayda, “Salihli’mizde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden kepenk açan esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Uzun süreden beri kapalı kalan esnaflarımız, kademeli normalleşme kararıyla birlikte yeniden hizmete başladı. Lütfen, maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edelim. Her şey bizim elimizde, bu sürecin devam etmesini istiyorsak devletimizin aldığı tüm kararlara harfiyen uyalım. Tedbirlerimize aynı kararlılıkla devam edersek, özlediğimiz günlere daha kısa sürede kavuşuruz. Kontrollü normalleşme kapsamında yeniden işyerlerini açarak hizmete başlayan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” diye konuştu.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sevgi Yolu esnafları da, desteklerinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

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