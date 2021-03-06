Akhisarspor 3 puan için sahada

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AKHİSAR, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 5 mağlubiyetle düşme hattında kalan Akhisarspor, yarın son sıraya demir atan Eskişehirspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.Ligde son 10 maç öncesi kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akhisarspor'un 19, kümede kalma umutlarını giderek tüketen Eskişehirspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip yeni teknik patronu Fırat Gül yönetiminde oynadığı ilk maçta geçen hafta Bursaspor'a deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-03-06 10:26:26



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