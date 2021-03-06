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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da haftalık tematik denetim yapıldı

İHA

Kula'da haftalık tematik denetim yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında kurum amirleri ve personeller tarafından denetim yapıldı.
Kula'da Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı kurum amirleri, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modelinin hayata geçirildiği belirtilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği haftalık denetimde, 6 Mart Cumartesi günü, restoran, kafe, kahvehane gibi umuma açık işyerleri denetlendi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların kontrollü normalleşme kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, maske, mesafe ve temizlik kuralının sürdürülmesi için uyarılar da yapıldı.
Denetimlerin yanı sıra, temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

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