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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetlemeler devam ediyor

İHA

'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetlemeler devam ediyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hayata geçirilen "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında denetim ekipleri ile Yunusemre ilçesi Yeni Mahallede bulunan Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve çevre işyerlerinde yapılan denetlemelere katıldı.
Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, denetim faaliyetlerinde maske takmayan vatandaşlara denk gelinmemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek hem işyeri sahiplerine hem de vatandaşlara tekrar kapanma yaşanmaması için tedbirlere sıkı sıkı uymanın normalleşme açısından önemini hatırlattı.
Denetlemeler hakkında değerlendirme de bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “İlk denetim perşembe günü yapıldı. Perşembe günü yapılan bu denetimle 5 bin arkadaşımız sahaya çıktı ve o gün gerekli denetlemeleri yaptılar. O denetlemeler bilgilendirme, yol gösterme amaçlıydı, bunun yanında tabi kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da yaptırım ve ceza da uygulandı. Dinamik denetim süreci 12 Mart Cuma gününe kadar aralıksız devam edecek. Perşembe gününde olduğu gibi yoğun denetimler olacak, her gün belli işkolları denetlenecek” dedi.
Dinamik denetim süreci ile yapılan denetleme faaliyetlerinin amacına değinen Vali Karadeniz, “Dinamik denetim süreciyle vakalarımızın normalleşme sürecinde artmasını önlemek, il olarak en kötü ihtimalle sarı bölgede yani orta riskli grupta hatta çıkabiliyorsak mavi bölgeye çıkmak ve daha fazla serbesti elde etmek. Perşembe günü ifade ettiğim gibi bu denetim sürecinin iki boyutu var. Bir, bizlerin yapacağı kamu kuruluşları, kamu görevlilerinin yapacağı denetimler var. Bir de işyerlerinin kendi kendini denetlemeleri, kurallara uymaları, ona da ‘ekmeğine sahip çık denetimi’ diyoruz biz. Herkes ekmeğine kendi sahip çıkacak, kendi işyerini kendisi denetleyecek ve böylece inşallah rakamlarımız yükselmek bir tarafa tam tersi düşüşe geçecek. Özellikle nisan sonuna kadar çıkacağımız süreç çok önemli çünkü bu süreç riskli grupta yer alan vatandaşlarımızın birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırıp antikorlarının oluşma süreci. Ondan sonra zaten işimiz biraz daha kolay olacak, bitmeyecek ama kolay olacak, o süreci de inşallah birlikte yürüteceğiz. Ben öncelikle bugüne kadar geldiğimiz süreçte kurallara uyma konusunda açık bir irade koyan tüm Manisalılara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bugün buraya gelirken yolda özellikle dikkat ettim bir tane bile maske takmayan vatandaş görmedim. Bu da zaten niye sarı bölgede yer aldığımızın bana göre göstergesi” diye konuştu.
Vali Karadeniz ve beraberindekiler daha sonra çevredeki işyerlerini de ziyaret ederek maske ve tedbirler konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Denetlemelerde Vali Yaşar Karadeniz’e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Muslu, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel ve yetkililer eşlik etti.

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