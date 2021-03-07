Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor

Yunusemre Belediyespor Judo Milli Takımı Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, yeni şampiyonluklar elde etmek için var gücüyle çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor’un Genç Milli Takım Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, 70 kilogramda Türkiye’yi daha iyi temsil etmek, yeni şampiyonluklar ve madalyalar kazanmak için antrenörleri gözetiminde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ümit Milli Takım forması ile şampiyonluklar elde eden Şeyda Nur Çiçek hedefinin başarılı bir sporcu olmak olduğunu ifade ederek, “Hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a ve hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ise Şeyda Nur’un başarılarıyla guru duyduklarını söyledi. Kulüp Başkanı Alkan, “Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız ölçüsünde sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şeyda Nur’un bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcumuzu, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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