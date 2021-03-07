Öldürülen kadınların isimleri formalarda Turgutlu Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı videoda belediyenin kadın basketbol takımı, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla boy gösterdi

Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırlandı. Videoda Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla yer aldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile birlikte hazırlanan videoda kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Turgutlu Belediyesi ve Başkan Çetin Akın’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öldürülen kadınların isimleri Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takım formalarında yer aldı. Başkan Akın videonun sonunda, “Biz bu takımı sadece parkede mücadele etmesi için değil, tüm kadınların hayattaki mücadelesi adına kurduk” ifadelerini kullandı.

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