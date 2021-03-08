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Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleşti

DHA

Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleşti


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)- MANİSA'da, ahşap boyama kursuna katılan otizmli çocuklar, bir yandan öğrenirken diğer yandan sosyalleşiyor.
Şehzadeler ilçesinde otizmli bireylerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için ahşap boyama kursu açıldı. Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen kursa katılan otizmli Hilal Güngör ve Osman Serdar Arslan, öğretmenleri Meral Demir ve Hakan Karataş eşliğinde, ahşap zımparalayıp, boyuyor, seramik hamurundan da yaprak ve çiçekler yapıyor. Aldıkları eğitim sayesinde bir yandan öğrenen ve sosyalleşen otizmli kursiyerler, üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerler, ürettiği ürünleri aile bireylerine hediye ediyor.
'HEM BEDENLERİ HEM DE MOTOR VE KAS GELİŞİMLERİ SAĞLANIYOR'
El sanatları öğretmeni Meral Demir, "Otizmli ailelerin kurs talebi oldu. Çocuklarımıza ahşap boyamayla ilgili kurs açtık. Başka bir yere gidemeyen çocuklar, kursa geldiği zaman çok seviniyorlar. Ahşabın zımparalaması ve boyamasını kendi başlarına yapabiliyorlar. Ürünleri istedikleri gibi boyayarak mutlu oluyorlar. Seramik hamurundan yapraklar ve çiçekler yapıyoruz. Hamur, çocuklarımızın hem bedenlerinin hem de ellerinin motor ve kas gelişimini sağlıyor" diye konuştu.
Kursiyer Hilal Güngör'ün annesi Arife Güngör, "Kurs çok faydalı oldu. En önemlisi de çocuklar evden dışarı çıktı ve sosyalleşti. Pandemiden dolayı evde enerjilerini atamıyorlardı. Kurs sayesinde çocuklar enerjilerini attığı için de çok mutlu oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-03-08 10:11:33

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