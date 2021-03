(Özel) Manisa’da ormanlık alanlar kadınların eliyle genişliyor Manisa’da fidan dikimini kadın ağaçlandırma şefi eşliğinde yine kadın işçiler tarafından gerçekleştiriliyor Dağlık, taşlık ve kayalık yerler, kadınların diktiği fidanlar ile yeşillendiriliyor

Manisa’da kıraç araziler kadınların eliyle ormanlık alanlara dönüyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde görevli kadın ağaçlandırma şefi eşliğinde yine kadın işçiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kıraç alanlar ormanlık alanlara dönerek Manisa’ya nefes oluyor.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki kıraç alanların ağaçlandırmalarında görevli mevsimlik kadın işçiler yine kendi hemcinsleri olan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi olarak görev yapan Yeşim Ütni Berk eşliğinde başarıyla yürütüyor.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi olarak görev yapan Yeşim Ütni Berk, ağaçlandırma sahalarını kadın mevsimlik işçiler ile birlikte yoğun bir emek ve çaba sarf ederek ağaçlandırdıklarını kaydetti. Berk, “Kışın soğukta, yazın güneşte kadınlarımızla birlikte fidan dikerek boş kalan yeşil sahaları kadın eliyle genişletiyoruz. Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiği gibi, dağlık, taşlık ve kayalık her yer kadınların eliyle fidan dikerek yeşillendiriyoruz. Çalışan kadınlar, ağaçlandırma yapılacak sahaya yakın yerleşim yerlerinde ikamet edenler arasından işe alınmaktadır. Çünkü bölgeyi iyi tanıyor ve sahipleniyorlar” diye konuştu.



“Yazın yangında, kışın dağdayız”

Yaklaşık 9 yıldır ağaçlandırma şefi olduğunu ve 2017 yılından bu yana Manisa’da görev yaptığını vurgulayan Berk, mesleklerini daha çok erkeklerin yaptığını ancak kadınları bu işe de el attığını söyleyerek, “Yazın yangında, kışın dağda bu işi erkeklerden daha iyi yaptığımıza inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınların elinin değdiği her yerin güzelleştiği gibi şu an fidan dikilen yerin taşlık ve kayalık olduğuna bakmadan kadın elini değdirerek burasını diktiğimiz fidanlarla güzelleştiriyoruz.” dedi.



Yüksek lisans öğrencisi de ağaçlandırma çalışmalarında görev alıyor

Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi kırsalında fidan dikiminde yevmiyeli işçi olarak çalışan Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan ve yüksek lisans yapan Pervin İnce, mahallelerinin daha yeşil görünmesine katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle üniversiteye uzaktan eğitim ile devam ettiğini anlatan İnce, “Derslerden boş kalan vaktimi fidan dikerek hem yeşillendirme katkı sağlamış oluyorum, hem de para kazanıyorum. Hemcinslerimin Kadınların gününü kutluyorum, kadın her alanda olduğu gibi burada da erkek gücüne ihtiyaç duymadan kendi işini halledebiliyor” dedi.



35 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışıyor

Yağcılar Mahallesinde ikamet eden ve 35 yıldır ağaç dikiminde mevsimlik işçi olarak çalıştığını vurgulayan 3 çocuk 6 torun sahibi Hatice Yamanol ise çevrelerinin yeşillendirilmesine katkı sağladıkları gibi para da kazandıklarını vurguladı. Tüm kadınların gününü kutladığını söyleyen Yamanol, “Kadınlar gününde bile çalışıyoruz, kendi isteğimizle geliyoruz. Doğayı seviyoruz, yeşillendirmeyi daha da çok seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz, erkeklerin sahada yaptığı her işi bizler de yapıyoruz” diye konuştu.

