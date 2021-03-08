Başkan Çerçi 8 Mart’ta kadın personelleri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçi 8 Mart’ta kadın personelleri unutmadı

İHA

Başkan Çerçi 8 Mart’ta kadın personelleri unutmadı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyede çalışan kadın personellerin gününü kutlayarak çiçek hediye etti.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk olarak belediyede çalışan kadın personeller ile belediye bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde eğitim gören kursiyerlere çiçek vererek günlerini kutladı. Bugünün önemine vurgu yapan Başkan Çerçi, “Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Peygamber Efendimiz “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” sözleriyle kadınların toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir. Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler’in kadınlarına 8 Mart çiçekleri Başkan Çelik’ten
YEREL HABERLER Şehzadeler’in kadınlarına 8 Mart çiçekleri Başkan ...
Sarıgöl’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı Tamircinin elindeki telefon bataryası patladı Bataryanın patlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında ...
Akhisarspor güven tazeledi
YEREL HABERLER Akhisarspor güven tazeledi
Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından 'kadına şiddet'e videolu farkındalık
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi'nin kadın basketbolcularından ...
(Özel) Kadın girişimcinin çıraklıktan patronluğa uzanan örnek hikayesi Manisa’da 23 yıldır hem kadınlara istihdam sağlıyor, hem de usta yetiştiriyor Kuaför Zuhal Öztürk: "Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir"
YEREL HABERLER (Özel) Kadın girişimcinin çıraklıktan patronluğa ...
Şubat ayı açlık sınırı 2 bin 680 TL oldu
YEREL HABERLER Şubat ayı açlık sınırı 2 bin 680 TL oldu
(Özel) Manisa’da ormanlık alanlar kadınların eliyle genişliyor Manisa’da fidan dikimini kadın ağaçlandırma şefi eşliğinde yine kadın işçiler tarafından gerçekleştiriliyor Dağlık, taşlık ve kayalık yerler, kadınların diktiği fidanlar ile yeşillendiriliyor
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da ormanlık alanlar kadınların eliyle ...
Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleşti
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleşti
Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül: “Bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım” Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: “Genç bir kadromuz var bu kadromuzla bu işe devam etmek zorundayız”
YEREL HABERLER Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ...
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
Manisa FK’da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa FK’da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
Akhisarspor - Eskişehirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Eskişehirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Eskişehirspor: 3-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Eskişehirspor: 3-0
Akhisarspor - Eskişehirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Eskişehirspor (FOTOĞRAFLAR)
Öldürülen kadınların isimleri formalarda Turgutlu Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı videoda belediyenin kadın basketbol takımı, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla boy gösterdi
YEREL HABERLER Öldürülen kadınların isimleri formalarda Turgutlu ...
Bekirler’de 5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Bekirler’de 5 kilometrelik dere temizlik çalışması ...
Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor
YEREL HABERLER Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor
Manisa için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Manisa için zirai don uyarısı
Manisa’nın Kurtuluşu Müzesi için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Manisa’nın Kurtuluşu Müzesi için çalışmalar başladı
Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu Yunusemre Belediyesinin 7 başkan yardımcısından 3'ü kadın
YEREL HABERLER Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu Yunusemre ...
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde ...
Manisaspor'da Bülent Ataman ayrıldı
YEREL HABERLER Manisaspor'da Bülent Ataman ayrıldı