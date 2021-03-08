Spil Dağı’na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak

Doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Spil Dağı Milli Parkı’na ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut güzergâhta yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil Dağı Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, artan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut güzergâhta ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların kısa süre içeresinde tamamlanacağını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Şehrimizin doğa harikalarından olan Spil Dağı Milli Parkı, Manisalı vatandaşlarımızın yanı sıra İzmir’den de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle, bu bölgede hafta sonları trafik yoğunluğu fazla oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla mevcut güzergâhta trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla yol genişletme çalışmasına başladık. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, aynı zamanda bölgedeki karla mücadele çalışmalarımız daha rahat olacak” dedi.

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