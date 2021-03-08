

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-MANİSA'da, tamir edilmek istenilen cep telefonunun

bataryası patlayıp, alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlama, paniğe neden oldu.

Olay, geçen 5 Mart Cuma günü, Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'ndeki telefon dükkanında yaşandı. İş yeri sahibi Mehdi Gözcü, tamir için bırakılan cep telefonunun bataryasını söktü. Ancak Gözcü'nün elindeki batarya bilinmeyen nedenle patlayıp, alev aldı. Gözcü, bataryayı yere atıp, ayağıyla tekme atarak dükkanının dışına çıkardı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon kullanıcılarının bu tür arızalara karşı duyarlı olmasını, bataryaların şişmeden servise getirilmesi gerektiğini söyleyen Mehdi Gözcü, "Yaklaşık on yıldır bu işi yapıyorum. Bataryayı söktüğüm anda alev almaya başladı. Telaşla yere attım. Yerde ve elimde ufak çaplı yanıklar oluştu. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak müşterilerimizin telefonlarını servislere bu kadar geç getirmelerini istemiyoruz. Ufak bir sıkıntı olduğunda, batarya şiştiğinde birkaç gün içerisinde bize getirmelerini gerekir. Bu müşterimizin birkaç aydır bu sıkıntıyı çektiğini biliyoruz. Bu problemi yaklaşık iki aydır çektiğini söyledi bize. Tabi ki bataryanın şiştiğini fark ettim ama söktüğüm anda alev aldı. Bundan dolayı da böyle bir patlama yaşadık. Dükkan duman içerisinde kaldı. Bataryayı ayağımla dışarı atabildim. Yanmaya devam ediyordu. Müşterilerimiz telefonları ceplerine koyabiliyorlar. Kadınlar çantalarında taşıyabiliyor. Daha büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Bu tür tehlikelerin ortaya çıkmaması için telefonları daha erken servise getirirlerse sağlıklı olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-03-08 16:17:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.