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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İHA

Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde yaşayan Mehmet Uslu adlı vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı da giderildi. Talebini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Uslu, Başkan Cengiz Ergün’ün desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi’nde yaşayan ve 1 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Mehmet Uslu adlı vatandaş, günlük yaşamını daha kolay sürdürebilmek adına Manisa Büyükşehir Belediyesinden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Vatandaşın talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, akülü tekerlekli sandalyeyi vatandaşa adresinde teslim etti. Talebini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Uslu, Başkan Cengiz Ergün’ün desteğini her zaman hissettiklerini söyledi. Uslu, günlük işlerini yaparken daha rahat hareket edeceğini belirterek, memnuniyetini ifade etti.

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