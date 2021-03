Vali Karadeniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantları ziyaret ederek meydanda bulunan kadınlara karanfil dağıttı.

Manisa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında stant kuruldu. Kurulan standı ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, meydanda bulunan kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınlara yönelik yapılan çalışmaların öncelikle şiddetsiz bir dönemin gelmesini sağlamak için olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Zaman zaman toplumumuzda ve dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetle karşılaşıyoruz ve mutlaka bitirilmesi gereken bu şiddet görüntülerini inşallah el birliği ile yok edeceğiz. Bu konuda birçok faktörün yan yana olduğunu da unutmamamız lazım. İnsanların yetiştirilme tarzında hayat müşterektir ilkesinden hareketle kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcısı ve eşit haklara sahip oldukları bilincini bütün vatandaşlarımıza içselleştirecek şekilde anlatmamız lazım” dedi.

Hukuki alt yapının hem kadına şiddeti hem de diğer şiddet unsurlarını önleyecek şekilde tekrar ele alınması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Bu konuda da iki temel eğitimin söz konusu olduğunu düşünüyorum. İlki çocukluktaki eğitim ki burada annelere çok büyük iş düştüğü kanaatindeyim. Özellikle erkek çocuklarımızı yetiştirirken erkek çocukları kız çocuklarından daha üstün olur anlayışını vererek değil bilakis kadının ve erkeğin toplumun parçası olarak dünyada yaratıldığını ve ancak ikisi yan yana gelirse dünyanın güzelleşebileceğini onlara anlatmamız gerektiği. İkincisi ise eğitim aşaması. Hep birlikte erkeklere vermemiz gereken eğitim. Eğer bütün bu çalışmaları birlikte yapabilirsek, başarabilirsek inanıyorum bundan sonraki kadınlar günlerinde şiddeti anarak ya da şiddet kelimesinde ne yapabiliriz sorusunu arayarak değil kadınlarımız için daha güzel şeyler nasıl yaparız, ülkemize milletimize tüm insanlara daha güzel günleri nasıl hazırlarız diye konuşacağımızı düşünüyorum ve herkesin kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının da şiddeti artırdığına dikkat çeken Vali Karadeniz, “Şiddet olaylarında şiddet uygulayan erkeklerimizin bir bölümü bazen uyuşturucu bazen de bağımlılık düzeyinde alkol kullanıcısı. Bağımlılıklarından dolayı da ailesine karşı sorumluklarını yerine getiremiyorlar. Bu da aile içi şiddeti arttırarak aileyi parçalanmaya götürüyor. Bu nedenle bağımlılığın her türlüsü ile mücadele edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden Kadın Acil Destek İhbar Hattı uygulaması hakkında bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, uygulamanın bu zamana kadar 1,5 Milyon kişinin yüklediğini söyleyerek bu sayının daha da fazla olması gerektiğini ifade etti. Uygulamanın hemen hemen her kadının cep telefonunda yüklü olmasının faydalı olacağını belirten Vali Karadeniz, “Herkes yüklesin ama kimse kullanmak zorunda kalmasın” şeklinde konuştu.

Vali Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü stantlarını ziyaret ederek görevli personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan kadınlara çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Vali Yaşar Karadeniz’e Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve yetkililer eşlik etti.

