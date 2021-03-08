Manisa’da Şehirlerarası Otobüs Terminali denetlendi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında denetleme yaptı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetlemelerde bulundu. Otobüslerde yolcu sayısı, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konularında gerçekleştirilen incelemelerde taksiciler, firma çalışanları, şoförler ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Karadeniz, şu an ki vaka sayısı tablosunda sarı renkten turuncuya ya da kırmızıya düşmemek için nisan ayı sonuna kadar tedbirli ve sabırlı olunmasını istedi.

Vali Karadeniz’e incelemelerde Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Şoförler Cemiyeti Başkanı Salih Karaağaç ve yetkililer eşlik etti.

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