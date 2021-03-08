Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında 10 köpek yavrusu öldü. Yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Mahallesi'nde bulunan sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın alanında inceleme yapan ekipler, yan yana yatmış 10 köpek yavrusunun ölüsünü buldu. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-03-08 20:55:25



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