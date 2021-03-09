Manisa'da çimento yüklü miksere arkadan çarpan kamyonet sürücüsü öldü

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çimento yüklü miksere arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Mehmet Erdal (57) hayatını kaybetti. Kazanın ardından mikser sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Kavaklıdere Çayı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Mehmet Erdal yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Ali Göker (57) yönetimindeki 06 EU 4393 plakalı çimeto yüklü miksere arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mehmet Erdal'ın cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Misker sürücüsü Göker ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-03-09 01:57:35



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