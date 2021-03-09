Türkmen Şelalesi, ziyarete açıldı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ve İzmir'in Aliağa ilçe sınırları arasında yer alan Türkmen Şelalesi, yeniden ziyarete açıldı.

Manisa şehir merkezine 42 kilometre mesafede olan İzmir il sınırındaki Yunusemre ilçesinin Yunt Dağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi'nde biri 15, diğeri 30 metre yükseklikten dökülen 2 şelale doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan Türkmen Şelalesi´nin çevre düzenlemesi tamamlandı. Bölge halkı arasında 'Su Uçan' olarak da bilinen şelaleler, yeniden doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

`KIYMETİNİ BİLMİYORUZ´

Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye gelen Kadir Titiz (48), "Şelaleyi ve çevresini piknik için gelenlerin kirletmemesini istiyorum. Arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Çok güzel, bozulmamış doğal bir bölge. Ama insanlarımız kıymetini bilmiyor. Kamp ve piknik yapanlar geride çöplerini bırakıp gitmiş. Doğa harikası şelale gezilecek, görülecek ve temiz tutulacak bir yer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-03-09 09:46:08



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