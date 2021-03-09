Lider Manisa FK deplasmanda



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 18 puan önünde 65 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturup tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan etmek için artık günleri sayan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü'nün rakibi olacak. 15 Temmuz Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Selim Özen düdük çalacak.

Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Hakan Barış ve Okan Eken karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, bir galibiyete daha imza atarak şampiyonluk yarışında yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Özbalta, "Her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz. Sancaktepe deplasmanında kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-09 11:26:06



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