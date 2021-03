Turgutlu’nun Efeleri 2. Ligi üçüncülükle tamamladı

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ilk kez mücadele ettiği TVF Erkekler 2. Ligini üçüncü sırada tamamladı.

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarılı performansının ardından bu yıl 2. Ligde rakipleriyle karşı karşıya gelen Turgutlu temsilcisi Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligi 42 puanla 3. sırada tamamladı. Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 22 hafta süren mücadelede oynadığı on dokuz maçın on dördünde galibiyet elde etti.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımının ilk günden itibaren iddialı bir takım olduğunu belirten Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Yener Baştürk, “Genç ve tecrübeli oyuncularımızın bir arada olduğu iddialı bir takım kurduk ve ilk kez mücadele ettiğimiz 2. Ligi on dört galibiyetle üçüncü olarak tamamladık. Takımımıza inanarak 22 hafta boyunca bizlere hep destek olan Başkanımız Çetin Akın, As Başkanımız ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden başta olmak üzere taraftarlarımıza ve Turgutlu halkına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımının 2. Ligde tamamladığı sezon hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Erkek Voleybol Takımımız sezon boyunca oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. İlk kez mücadele ettikleri TVF Erkekler 2. Ligini üçüncü sırada tamamlayarak Turgutlu’muza bu gurur ve mutluluğu yaşatan oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.