Yunusemre’den Muradiye’ye kilitli parke taşı

Yunusemre Belediyesi, 30 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa’nın en büyük mahallesi olan Muradiye Mahallesi Hürriyet Sokak ve Topbaşı Sokakta kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başladı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Muradiye Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. İlçede bozulan yollarda düzenlemenin belirli bir program dahilinde devam ettiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımıza Muradiye Mahallemiz ile devam ediyoruz. Sokaklarımızda bozulan yollarımızı kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu güzel bir Yunusemre için çalışıyoruz. Yollarımızı, sokaklarımızı şehircilik adına güzel bir şekilde inşa ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

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