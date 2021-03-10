Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa), (DHA)-MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

Öte yandan ilçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 gram metamfetamin ile yeşil reçeteyle satılan haplar bulundu. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-03-10 08:58:45



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