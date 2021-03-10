Muhtarlara "Kurslarımız ile köylerdeyiz" projesi anlatıldı Yunusemre ilçesinde açılması planlanan kurslar hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy muhtarlarına göndermiş olduğu mektup ile başlayan "Kurslarımız ile Köylerdeyiz Projesi" kapsamında Yunusemre ilçesinde açılacak kursların planlanması için mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Emel Bayer, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç ve Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ile mahalle muhtarları katıldı.



"Köylerde hayat var"

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Köylerde Hayat Var" diyerek başladığı konuşmasında en kısa zaman içerisinde her mahallede en az bir kurs açılmasının planlandığını belirtti.

Muhtarlara kursların açılmasında büyük görevler düştüğünü vurgulayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz, öncelikle açılması planlanan Antep Fıstığı Aşılama, Arıcılık, Bağ Budama, El Yapımı Sabun Üretimi, Mantar Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Pekmez Üretimi, Peynir Üretimi, Sürü Yönetimi Elemanı ve Zeytin Yetiştiriciliği ve talep olması durumunda açılması planlanacak diğer kurslar hakkında sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise, "Halkımızın ne zaman hangi yerde eğitime ihtiyacı var ise ücretsiz, yerel imkanlarla eğitimi götürmeye yönelik çalışmalarımız var. Bakanlığımızın talimatları böyle" diye konuştu.

Toplantıda Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç tarafından işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalar ayrıca değerlendirildi.

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