Muhtarlara "Kurslarımız ile köylerdeyiz" projesi anlatıldı Yunusemre ilçesinde açılması planlanan kurslar hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlara "Kurslarımız ile köylerdeyiz" projesi anlatıldı Yunusemre ilçesinde açılması planlanan kurslar hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Muhtarlara "Kurslarımız ile köylerdeyiz" projesi anlatıldı Yunusemre ilçesinde açılması planlanan kurslar hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy muhtarlarına göndermiş olduğu mektup ile başlayan "Kurslarımız ile Köylerdeyiz Projesi" kapsamında Yunusemre ilçesinde açılacak kursların planlanması için mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Emel Bayer, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç ve Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ile mahalle muhtarları katıldı.

"Köylerde hayat var"
Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Köylerde Hayat Var" diyerek başladığı konuşmasında en kısa zaman içerisinde her mahallede en az bir kurs açılmasının planlandığını belirtti.
Muhtarlara kursların açılmasında büyük görevler düştüğünü vurgulayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz, öncelikle açılması planlanan Antep Fıstığı Aşılama, Arıcılık, Bağ Budama, El Yapımı Sabun Üretimi, Mantar Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Pekmez Üretimi, Peynir Üretimi, Sürü Yönetimi Elemanı ve Zeytin Yetiştiriciliği ve talep olması durumunda açılması planlanacak diğer kurslar hakkında sunum eşliğinde bilgiler aktardı.
Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise, "Halkımızın ne zaman hangi yerde eğitime ihtiyacı var ise ücretsiz, yerel imkanlarla eğitimi götürmeye yönelik çalışmalarımız var. Bakanlığımızın talimatları böyle" diye konuştu.
Toplantıda Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç tarafından işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalar ayrıca değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
YEREL HABERLER Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi ...
Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek
YEREL HABERLER Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda ...
Gördes’te iş merkezi ve katlı otopark için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gördes’te iş merkezi ve katlı otopark için imzalar ...
Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı
Manisa’da berber ve kuaför salonları denetlendi
YEREL HABERLER Manisa’da berber ve kuaför salonları denetlendi
Manisa’da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor
YEREL HABERLER Manisa’da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor
Yenal Dinçakman dualarla anıldı
YEREL HABERLER Yenal Dinçakman dualarla anıldı
Yunusemre’den Muradiye’ye kilitli parke taşı
YEREL HABERLER Yunusemre’den Muradiye’ye kilitli parke taşı
Turgutlu’nun Efeleri 2. Ligi üçüncülükle tamamladı
YEREL HABERLER Turgutlu’nun Efeleri 2. Ligi üçüncülükle tamamladı
Tavuk çiftliğinden demir hırsızlığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tavuk çiftliğinden demir hırsızlığına 1 tutuklama
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar Hırsızlık anları kamerada
YEREL HABERLER Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü ...
Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı Yakalanan 14 kişiden 13 tutuklandı
YEREL HABERLER Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı Yakalanan 14 ...
Demircili Muhtarlardan MASKİ’ye teşekkür
YEREL HABERLER Demircili Muhtarlardan MASKİ’ye teşekkür
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Manisa’da kaçak kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Manisa’da kaçak kazıya suçüstü
Akhisarspor'da Delarge açıldı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Delarge açıldı
İzmir depreminde görev alan itfaiye personeline başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER İzmir depreminde görev alan itfaiye personeline ...
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinin başhekimi değişti Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. İsmet Topçu getirildi
YEREL HABERLER MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinin başhekimi ...
Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul’da
YEREL HABERLER Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul’da
Turgutluspor evinde oynayacak
YEREL HABERLER Turgutluspor evinde oynayacak
Lider Manisa FK deplasmanda
YEREL HABERLER Lider Manisa FK deplasmanda
(Özel) Manisalı yazılımcılardan depremde hayat kurtaracak uygulama Yaşadıkları depremlerde ortaya çıkan sıkıntılardan yola çıkarak dünyada eşi benzeri olmayan bir program yaptılar Manisa’da iki yazılımcı tarafından hayata geçirilen ‘Sesimi dinle’ uygulaması sayesinde bir deprem anında kimin nerede olduğu anında tespit edilecek Telefona dokunma zorunluluğu olmayan uygulama sayesinde kişiden alınan son sinyal yer tespitinde kullanılacak
YEREL HABERLER (Özel) Manisalı yazılımcılardan depremde hayat ...