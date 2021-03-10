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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mar Ayı Meclisi toplandı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mar Ayı Meclisi toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Bingöl’den kalkan askeri helikopterimizin BitlisTatvan kırsalında düşmesi sonucu, aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 askerimizin şehit olduğu haberi, yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve bir kez daha aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle burada bulunan kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere bir kez daha tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddet ve olumsuzlukların son bulması en büyük temennimdir. Çarşamba günü Recep ayının son kandili olan mübarek Miraç Kandili’ni Allah’ın izniyle idrak edeceğiz. Şimdiden hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Mübarek Miraç Kandili’nin ülkemize, milletimize, Manisamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle” dedi.
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına da değinen Başkan Ergün, “12 Mart’ta da Kurtuluş Savaşımızın şanlı bir şekilde mısralara döküldüğü İstiklal Marşımızın 100’üncü yılını kutlayacağız. Aziz milletimizin duygularına tercüman olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Koronavirüsle mücadelede Cumhurbaşkanlığımızca yeni normalleşme dönemi açıklandı. Manisa’mız da, önceki hafta haritada sarı renkte yer alarak orta düşük riskli şehirler arasında yer aldı ve bir süredir kepenk kapatan esnafımız ile vatandaşlarımız bir nebze olsun nefes aldı. Öncelikle hemşerilerimize tedbirlere uymaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni normalleşme döneminde de rehavete kapılmadan tedbirlere riayet etmeye devam edersek, inşallah özlediğimiz günlere daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Bu bağlamda 14 Mart’ta kutlayacağımız Tıp Bayramı vesilesiyle koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve bu uğurda insan üstü gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Tıp Bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.
Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anan Başkan Ergün, “18 Mart’ta milletimize Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehayı bahşeden Çanakkale Zaferimizin 106’ıncı yılını kutlayacağız ve aziz şehitlerimizi anacağız. Aziz milletimizin düşmana karşı bir ve bütün olduğu bu zaferin 106’ncı yıldönümünü kutluyor; başta büyük deha Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Baharın gelişi ve toprağın uyanışı anlamına gelen Nevruz Bayramımızı da 21 Mart’ta kutlayacağız. Bu vesileyle koronavirüs salgının son bulduğu, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar devam ettiği nice nevruzlar dileğiyle Nevruz’un ülkemize ve milletimize bolluk, bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Ergün bu sezonun asfalt hedefini açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda yeni sezonda asfalt hedefini açıkladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yeni asfalt sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, ekipler temel malzeme serimi ve yol genişletme çalışmasıyla mevcut yollarda asfalta hazırlık yapıyor. Sezona hızlı bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geçtiğimiz sezon, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekiplerimiz önemli bir başarıya imza attı, 100 günde 900 kilometre asfalt çalışması yaptı. Bu anlamda, yeni asfalt sezonuna da hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Ekiplerimiz, çalışmaların yapılacağı yollarda temel malzeme serimi ve yol genişletme çalışmasına devam ediyor” dedi.
Modern araç ve ekipmanlar, il genelindeki 4 asfalt şantiyesi ile sezona hazır olduklarına dikkat çeken Başkan Ergün, “Manisalı vatandaşlarımızın, güvenli yollarda seyahat edebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sezon Manisa yollarında 1200 kilometre asfalt çalışması yapmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kadın meclis üyesinin sözleri büyük alkış aldı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda meclis gündem maddelerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. AK Parti Gölmarmara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aysun Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söz aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 1975 yılından günümüze kadar kutlandığını belirten Yıldırım, “Meclisimizde kadın meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm kadın arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Kadın demek, emek demek, başarmak demek. Kadın demek, vefa demek, cefa demek. Kadın demek nasırlı elleriyle evlatlarının rızkı için zaman ve mekan ayırt etmeden çalışmak demek. Ama en önemlisi kadın demek, emanet demek. Peygamberimizin hadisinde belirttiği gibi, “Kadınlar Allah’ın size emanetidir.” Emanete hıyanet etmeyiniz. Onlar en mukaddes emanetlerdir. Kadın demek ana, demek, toprak demek, ocak demek, yurt demek. Eğitim haklarını, siyasi iradelerini, çalışma hayatını sonuna kadar sürdüren kadınlar olmaktan gurur duyuyoruz. Geleneği geleceğe taşıyan, milliyetçi ve cumhuriyetçi çocukların anaları olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi topraklarımızın sultanları olmaktan gurur duyuyoruz. Kadına karşı her türlü şiddeti ve şiddete çanak tutan zihniyeti kınıyoruz. Sözlerimi şehitlerimizi yad ederek tamamlamak istiyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Ezanlarımız dinmesin, bayrağımız dinmesin diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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