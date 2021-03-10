Turgutluspor-Sivas Belediyespor maçında kadın hakemlere çiçek

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Turgutluspor-Sivas Belediyespor maçını kadın hakem üçlüsü yönetti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikada Edirne Bölgesi Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalarken, yardımcılıklarını Giresunlu Mürvet Yavuztürk ve İstanbul'dan Betül Nur Yılmaz yaptı. Üçü de beden eğitimi öğretmeni olan kadın hakemlere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında oynanan maç öncesinde Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci çiçek verdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-03-10 15:44:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.