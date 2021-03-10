TFF 2.Lig: Turgutluspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta karşılaşmasında Turgutluspor, evinde konuk ettiği Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Mürvet Yavuztürk xx, Betül Nur Yılmaz xx
Turgutluspor: Hüseyin xx, Mete xx, Mutlu x (Muhammet dk. 68 x), Erdoğan xx, Talha xx, Savaş x, Haşim xx, Erkan xx (Emre Nasuh dk. 78 x), Kadir x, Emre xx, Rıdvan x
Sivas Belediyespor: Ahmet xx, Uğur xx, Muhsin xx, Mustafa xx, Ozan xx (Murat dk. 90 ?), Burak x (Abdullah dk.84 x), Furkan x (İlhami dk. 74 x), Pekin xx, Hurşit x (Volkan dk. 90 ?), Tuğrul x, Şevki x (Barış dk. 84 x)
Sarı kartlar: Muhammet, Erdoğan (Turgutluspor) Uğur, Hurşit (Sivas Belediyespor)
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