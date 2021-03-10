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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölmarmara HES'in temeli atıldı

İHA

Gölmarmara HES'in temeli atıldı

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Gölmarmara ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gölmarmara Belediye Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunarak Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatı temel atma törenine katıldı.
İlk olarak Belediye Hizmet Binası inşaatını inceleyen Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Kamil Öz’den çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Gölmarmara HES temeli atıldı
Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Hizmet Binası inşaatı incelemesinden sonra Gölmarmara Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatı temel atma törenine katıldı. Törende, Hidro Elektrik Santrali’nin maliyeti ve bölge halkına sağlayacağı faydalar hakkında Vali Karadeniz’e bilgi veren Belediye Başkanı Öz, “Projenin toplam maliyeti 2 milyon 600 bin dolar. HES inşaatı tamamlandığında 50 bin 400 dönüm tarımsal arazinin sulaması yapılırken aynı su ile elektrik üretimi de gerçekleştirilecek. İki ünitemiz hazır. Tribünlerimiz yapıldı. İki ay içerisinde santral binası ve tribünler işletme alacak şekilde teslim alacağız” dedi.
HES inşaatında gelinen son durum hakkında Belediye Başkanı Kamil Öz’den bilgi alan Vali Karadeniz, “Yatırım konusunda önemli bir yol almışsınız akan suyu önce elektriğe çevirip sonra o sudan tarımsal üretime destek verip sulama yoluyla tarımsal üretimi arttıracaksınız. Bu da bölge halkının gelir seviyesini yükseltmek açısından önemli. Ayrıca buradan elde ettiğiniz kazançla da belediyeyi mali anlamda güçlendirmiş olacaksınız” dedi.

"HES ile 3 ana konuda doğrudan fayda sağlanmış olacak"
Vali Karadeniz, “Bu yatırım ile elektrik üretimi, tarımsal sulama ve elde edilen gelirden eğitime destek olma gibi üç ana konuda doğrudan fayda sağlamış olacaksınız. Eminim ki bu yatırım ileriki günlerde Gölmarmara‘nın başka yaralarına da merhem olacaktır” şeklinde konuştu. HES inşaatı yatırımının en çok önemsenmesi gereken boyutlarından birinin belediyenin öz gelirlerini arttırmak olduğuna da dikkat çeken Vali Karadeniz, “Bizde yerel yönetimlerimizin ihmal ihmal ettiği bir konu. O da öz gelirleri üzerinde belediyecilik yapma anlayışı. Bu konuda biraz zayıfız. Daha çok genel merkezden aktarılan kaynaklarla belediyelerimiz hizmet yürütmeye, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Ama ana kaynak eğer yerel yönetimlerimiz gelişecekse öz gelirlerinin toplam bütçedeki payının genel bütçeden sağlanan ödenekler ve katkılardan daha fazla olması ile ancak mümkündür. Buralardan elde edilecek gelirler ileride Gölmarmara Belediyemizin öz gelirlerinin artması açısından önemli bir örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” dedi.
HES inşaatının temel atma törenine Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Kamil Öz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Satılmış, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Öztekin ve ilgililer katıldı.

Vali Karadeniz ilçede incelemelerde bulundu
Gölmarmara'yı ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz Kaymakam Celil Ateşoğlu’nu da ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra Gölmarmara İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Öztekin ve İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Satılmış’ı ziyaret etti.

Vali Karadeniz, İnternet kafe denetimlerine katıldı
Vali Karadeniz, Tematik Denetim kapsamında ilçede faaliyet gösteren internet kafe denetimlerine katıldı. Vali Karadeniz, iş yeri sahibi ve internet kafede bulunan vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Vali Karadeniz şehit ailesine unutmadı
Vali Yaşar Karadeniz Gölmarmara ziyaretinde, Hakkâri’de şehit düşen Turan Geçkalmış’ın ailesini de ziyaret etti. 1984 yılında Hakkâri Şemdinli sınır karakolunda göreve giderken araç kazası sonucu şehit düşen Turan Geçkalmış’ın annesi Satı Geçkalmış’ı ziyaret ederek sohbet eden Vali Karadeniz’e ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve Müftü Mustafa Soykök de eşlik etti.

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