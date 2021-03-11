Manisa Büyükşehir Belediyesi ödüllü projesini anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi kapsamında düzenlenen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı’na online katılım sağlayarak, 500 bin lira ödül almaya hak kazanan ‘Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu’ isimli projesini anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi’ne katılarak ödül almaya hak kazanan projesi hakkında sunum yaptı. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 10 Mart 2021 tarihinde Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta toplantıya katılarak sunum yaptı. Online olarak yapılan toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda 500 bin lira ödül almaya hak kazanan ‘Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu’ isimli proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daire Başkanı Yılmaz Usta, proje hakkında verdiği bilgilerde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak 2015 yılında kurulan 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu’nun işletilmesi için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devri yapıldığını hatırlattı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’ndan kazanılan 500 bin liralık ödülü de yine bu kapsamda kullandıklarını söyledi. 24 adet yeni Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alındığını ifade eden Daire Başkanı Usta, daha önce alınan 14 ve yeni alınan 24 istasyon ile istasyon sayısını 38’e çıkarttıklarını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye verdiği desteğin devam ettiğine vurgu yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlar ölçüsünde üreticiye desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

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