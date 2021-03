Şehzadeler'de arıcılık kursu ilgi gördü

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna büyük ilgi gösterilirken, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından hayata geçirilen arıcılık kursu vatandaşlar tarafından ilgi gördü. ManisaTurgutlu yolu Hamalınkırı mevkiinde verilen ve yaklaşık 15 kursiyerin katıldığı uygulamalı eğitimde, koruyucu kıyafetleri giyen kursiyer ve kurum yetkilileri dersi yerinde dinleyerek eğitim hakkında bilgiler aldı. Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu beraberinde müdür yardımcıları Mustafa Tire, İlknur Talay ve Orhan Çelik, verilen teorik eğitimin ardından Şirinköy Mahallesinde uygulamalı eğitime başlayan Organik Arıcılık kursunu ziyaret ederek eğitimi yerinde inceledi.

Arıcılığın hem Türkiye hem de bölge için çok önemli bir tarım kolu olduğunu kaydeden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kuşçuoğlu, özellikle yeterli tarım arazisi olmayan çiftçi ailelerinin sınırlı bir sermaye ile kısa sürede üretici konumuna getirebilecek tarımsal bir faaliyet olduğunu belirtti. Arıcılığa ilgi duyan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kuşçuoğlu, verilen arıcılık kursunun 85 saat sürdüğünü ve kurs sonunda katılımcılara belge verileceğini söyledi. Kuşçuoğlu, “Milli Eğitim Bakanımız 25 bin muhtara mektup gönderdi. Bizler de ilçemizdeki 67 muhtarımızla bire bir görüşerek her mahallede bir kurs açma çalışmalarına hız verdik. İlçemizin her mahallesinde ve köyünde bir kurs açılması için ekibimizle gayret gösteriyoruz. Karaağaçlı ile Aşağıçobanisa ve Yukarıçobanisa mahallelerinde de arıcılık kursları da açılma aşamasına geldi. En çok ilgi gören kurslardan birisi olan Organik Arıcılık Kursu’nda yerinde inceleme yaptık” dedi.

Eylül ayından bu yana toplam 232 kurs açtıklarını ifade eden Kuşçuoğlu, bu kurslara da toplam 3 bin 25 kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi arıcılık kurs eğitmenleri Fahri Öztürk, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildiğini söyledi.

