Sarıgöl’de annelere uyuşturucu semineri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında Sarıgöllü anneler için seminer düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi’nin deneyimli polisleri tarafından video ile verilen seminer anneler tarafından ilgi gördü. Uzman narkotik polisleri seminerde gençlerin uyuşturucu bağımlığından kurtulmasında en önemli etkenin anneler olduğunu anlattı. Annelerin, çocuklarının kimlerle konuştuğunu, eve geç gelmelerinden, aşırı uyumaları ve davranışlarındaki değişimleri iyi gözlemlediği vurgulanan seminerde annelerin çocuklarını bağımlılıktan korumakta en önemli etken olduğu belirtildi.

Seminerin sonunda narkotik polisleri kendilerine gelen soruları cevapladı.

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