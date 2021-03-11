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Manisaspor - Artvin Hopaspor: 0-4

DHA

Manisaspor - Artvin Hopaspor: 0-4


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Neslihan Muratdağı (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx)
MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) Kaan (x) (Dk. 63 Bünyamin xx), Çağrı (x) (Dk. 75 Ertuğrul x), Burak (xx), Lider (xx), Hasan Türk (x) (Dk. 46 Emre x), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 62 Atakan xx), Oğuzhan (xx), Serhat (x), Polat (x), Halil İbrahim (x)
ARTVİN HOPASPOR: Furkan Keleş (xxx) Saffet Gurur (xxx), Fatih (xx), Niyazi (xx), Yasin (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Hüseyin Can (xxx) (Dk. 46 Furkan Cinkaya xxx), Yücel (xx), Talha (xxx) (Dk. 82 Tugay), Ufuk (xxx) (Dk. 75 Furkan Tuşik xx), Gökhan (xxx) (Dk. 82 Eray), Güray (xx)
GOLLER: Dk. 41 Saffet Gurur, Dk. 43 Hüseyin Can, Dk. 87 Furkan Cinkaya, Dk. 90+2 Niyazi (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Hasan Türk, Oğuzhan (Manisaspor), Hüseyin Can (Artvin Hopaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 21 maçta tek galibiyetle yetinip her geçen hafta amatör kümeye yaklaşan düşme hattında son sıradaki Manisaspor, evinde Artvin Hopaspor'a da farklı mağlup oldu: 0-4.
Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 41'inci dakikada Saffet Gurur, 43'üncü dakikada Hüseyin Can, 87'nci dakikada Furkan Cinkaya ve 90+2'nci dakikada Niyazi attı. Umutları giderek yitiren Manisaspor, bu skorla son 8 haftaya 11 puanla dipte girdi.
41'inci dakikada konuk takımda Niyazi'nin kullandığı kornere kale içinde kafayla dokunan Saffet Gurur topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
43'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Artvin Hopaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Can, please vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
87'inci dakikada Furkan Tuşik'in attığı ara pasta, sağ çaprazda topla buluşan Furkan Cinkaya, kalecinin üzerinden aşırttı: 0-3.
90+2'nci dakikada Niyazi skoru belirledi: 0-4.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2021-03-11 14:15:07

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