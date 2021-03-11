Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’yi ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente kazandırılacak yatırımların görüşüldüğü toplantıda, kırsal kalkınma ve seracılık yatırımları da konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, proje ve yatırımların takibi için Ankara'da temaslarda bulundu. Başkan Ergün, Ankara'da ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Ziyarette; Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da devam eden projeler ve yatırımlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve heyetine bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla önemli yatırımlar yaptığını aktaran Başkan Ergün, yüzde 75 hibesi ile üreticilere seracılığın geliştirilmesi noktasında destek olduklarını söyledi.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin işbirliği içerisinde yapacağı yatırımlar üzerinde istişarelerde bulunduk. Kırsal kalkınma ve seracılık faaliyetlerini geliştirme noktasında neler yapabiliriz bunları değerlendirdik. Manisa'mız için faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Bizleri makamında ağırlayan Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya hediye takdiminde bulundu.

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