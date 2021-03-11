Vali Karadeniz, kadına yönelik şiddette gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz, kadına yönelik şiddette gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi

İHA

Vali Karadeniz, kadına yönelik şiddette gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katılan Vali Yaşar Karadeniz, kadına yönelik şiddetle ilgili müracaatlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, şikâyet konusunun takip edilmesini ve sonuç odaklı çalışılmasını istedi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, aile içi şiddetin son zamanlarda yine gündemin ön sıralarında yer almasına dikkat çekerek imkânlar ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekenlerin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan müracaatlar konusunda sonuç odaklı çalışılması gerektiğini belirten Vali Karadeniz, “Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili müracaatlara rutin işlem gözüyle bakmamamız gerekiyor. Örneğin bir kadın eşinden tehdit aldığı için gelip kolluk kuvvetine müracaat etti. Onların müracaatı alınır, işlemleri yapılır, konu adliyeye intikal eder. Bu işlemlerden sonra diyelim ki koruma tedbir kararı verilerek gönderildi. Bu durumda biz üstümüze düşen görevi yaptık, bu iş bitti gözüyle bakarsak, biz bu mücadeleden kazançlı çıkamayız” şeklinde konuştu.

“Önemli olan olaydan sonra işlem yapmak değil, olayı önleyebilmek”
Yapılan müracaatlarda sürecin nasıl ilerlediğinin takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Karadeniz, “Uzaklaştırma kararı verilmişse gerçekten bu kararlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerekiyor ki bu tür bu olayların önüne geçebilelim. Yoksa bu toplantılarımız, mutat toplantılar haline gelir ve kaybettiğimiz zaman haline dönüşür” dedi. Her olayı kendi içinde değerlendirerek kolluk birimlerinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer kurumların bu konuların takipçisi olması gerektiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Önemli olan olay olduktan sonra işlem yapmak değil, önemli olan daha kötü olayların olmasını önlemek. Hedefimiz bu olmalı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeliyiz” dedi.
Toplantıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durumun değerlendirilmesi, alınması gereken somut önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'da yönetim ve teknik heyet krizi
YEREL HABERLER Turgutluspor'da yönetim ve teknik heyet krizi
3. Lig: Manisaspor: 0 - Artvin Hopaspor: 4
YEREL HABERLER 3. Lig: Manisaspor: 0 - Artvin Hopaspor: 4
Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’yi ziyaret etti
Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim’de yapılacak
YEREL HABERLER Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim’de yapılacak
Manisaspor - Artvin Hopaspor: 0-4
YEREL HABERLER Manisaspor - Artvin Hopaspor: 0-4
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Hedefinde Türkiye şampiyonluğu var
YEREL HABERLER Hedefinde Türkiye şampiyonluğu var
Manisaspor - Artvin Hopasor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Artvin Hopasor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa’da iki evi su bastı Manisa’da etkili olan sağanak yağış sonrası iki evi su basarken evlerde maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Manisa’da iki evi su bastı Manisa’da etkili olan ...
Turgutlu’da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı
YEREL HABERLER Turgutlu’da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem ...
Manisa’da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
YEREL HABERLER Manisa’da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
Yunusemre’den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol
YEREL HABERLER Yunusemre’den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol
Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı Manisa'da Mart kapıdan baktırdı
YEREL HABERLER Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı Manisa'da ...
Manisa FK şampiyon gibi
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyon gibi
Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu bilmecesi
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu bilmecesi
Sarıgöl’de annelere uyuşturucu semineri
YEREL HABERLER Sarıgöl’de annelere uyuşturucu semineri
Şehzadeler'de arıcılık kursu ilgi gördü
YEREL HABERLER Şehzadeler'de arıcılık kursu ilgi gördü
Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi ödüllü projesini anlattı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi ödüllü projesini anlattı
Manisa'da bağları don vurdu
YEREL HABERLER Manisa'da bağları don vurdu
Başkan Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret etti
Gölmarmara HES'in temeli atıldı
YEREL HABERLER Gölmarmara HES'in temeli atıldı
HEM'den Başkan Yardımcısı Ser’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER HEM'den Başkan Yardımcısı Ser’e teşekkür ziyareti
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
YEREL HABERLER Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında