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Manisa CBÜ’den ‘Bizim Yunus’ projesine imza Manisa’da Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında 3 kurumun işbirliğiyle ‘Bizim Yunus’ projesi hayata geçirildi Proje kapsamında Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezi’nde bakımı sağlanan gençlerin Yunus Emre’yi tanımaları ve felsefelerini öğrenmeleri sağlanacak

İHA

Manisa CBÜ’den ‘Bizim Yunus’ projesine imza Manisa’da Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında 3 kurumun işbirliğiyle ‘Bizim Yunus’ projesi hayata geçirildi Proje kapsamında Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezi’nde bakımı sağlanan gençlerin Yunus Emre’yi tanımaları ve felsefelerini öğrenmeleri sağlanacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2021'in Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesi kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir araya gelerek ‘Bizim Yunus’ Projesi iş birliği protokolüne imza attı.
MCBÜ Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen iş birliği protokolü toplantısında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mustafa Feridun Gülgeç imza attı.
İmza töreninde konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ”Bizim Yunus projesi, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etmesinin ardından proje ekibimiz tarafından hazırlanan bir proje. Güzel bir proje olacak. Gençlerimizin Kula’da Yunus Emre’ye ait mekanları, Kula’daki tarihi mekanları gezdireceğiz.” dedi.
Projenin bir diğer ortağı olan Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mustafa Feridun Gülgeç ise, “Bu sene Yunus Emre Yılı ilan edildi. Manisa olarak bizim de Yunus Emre yılına projelerimizle katkılar sunmamız gerekiyor. Gençlik Spor İ Müdürlüğümüz ilk adımları attı biz de destek veriyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversite de ciddi katkılar sunuyor. İnşallah güzel olacak. Gençlerimize faydalı, bilgilendirici bir faaliyet olacak aynı zamanda Yunus Emre’yi anma imkanımız olacak. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

"Yunus Emre felsefesinin anlaşılması adına önemli bir çalışma"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç konuşmasında üniversite olarak Yunus Emre Yılı’nın hakkının verilmesini, Yunus Emre’nin felsefesinin gençler tarafından anlaşılmasını, bu öğretilerin çocuklara aktarılmasını ziyadesiyle önemsediklerini belirterek, “Bu protokolün çocuklarımızın Manisa halkıyla buluşmasına, tarihimizi öğrenmesine ve kültürel gelişimine katkı sunmasını ümidiyle, üniversitemizin kaynaklarının gençlerin gelişimine aktarılmasını sağlayacak olan bu örnek projenin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında yapılacak etkinlikler
Kurumlar arası işbirliğinde yeni bir adım olan proje çerçevesinde yapılan protokol kapsamında, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezi’nde bakımı sağlanan gençlerin, Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Taptuk Emre Türbelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin görevlendireceği uzman eşliğinde ziyaret etmeleri, Kula Volkanik Jeopark ve Kula Peri Bacalarını yerinde keşfetmeleri ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kompleksinde antrenörler eşliğinde sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlayarak; herkese faydalı olma ülküsünde olan Büyük Şair Yunus Emre’nin kapsayıcı ahlâkının dünya çapında tanınmasına ve erdemli nesillerin yetiştirilmesine katkı sunulacak.

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