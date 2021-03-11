Soma projeleri, Ankara'da görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Ankara'da Soma ilçesinde hayata geçirilecek olan destekleyici projeler ve sera projelerinin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret etmesinin ardından, Soma ilçesine yapılacak olan yeni yatırımların görüşüldüğü toplantıya katıldı. Konya Şeker Ankara Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Anadolu Birlik Holding Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mesut Dal ve teknik personeller de katıldı. Genel Sekreter Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Soma ilçesinde başta Bölgesel Isıtma Sistemi olmak üzere saymakla bitirilmeyecek önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yalçınkaya, toplantıda Soma'ya yapılacak destekleyici projeler ve seracılık projelerinin istişare edildiğini söyledi.

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