MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren yağışta yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor. Yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur yüzünden vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor. MASKİ’den yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan yağışta tüm ekiplerimizle titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taşkın riski olan bölgelerde dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

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