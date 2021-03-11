Sarıgöl'e 30 milyonluk çevreci yatırım

Evsel nitelikli atıksuların çevre kirliliğine yol açmaması için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, 30 milyon TL yatırımla inşa edeceği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin yer teslimini yükleniciyi firmaya yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde çevreci yatırımlarına devam ediyor. Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için dört bir koldan çalışan MASKİ, önemli bir adım daha attı. Sarıgöl ilçesine inşa edilecek 30 milyon TL’lik atıksu arıtma tesisinin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Tesisin yapılacağı alan ve kollektör hattının geçeceği güzergah proje üzerinden incelendi. Yer tesliminde İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Projeler Dairesi Şube Müdürlerinden Kadri Akkurt ve teknik personel yer aldı.



Yıllık 1 milyon 800 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak

Çevreci tesis 41 bin kişilik nüfusa hitap edecek. Yıllık 1 milyon 800 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak tesis ile atıksular sağlıklı bir şekilde doğal ortama deşarj edilecek.

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