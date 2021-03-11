Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Manisa’da yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ve bu kapsamda verilecek eğitimlere ilişkin iş birliği çerçevesini belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu toplantı odasında gerçekleştirilen törende, Manisa genelinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılabilecek eğitim faaliyetleri masaya yatırılırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ve bağlı birimlerindeki hizmet sundukları öğrencilerin ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu ve görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda, '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak sürdürülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “İçişleri Bakanlığı 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan ederek farkındalık oluşturmaya yönelik bir eylem planı hazırladı. Bu eylem planı içerisinde doğal afetler konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik yoğun eğitim faaliyetleri yer alıyor. Böylesi bir eylem planı çerçevesinde, yıl boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün birlikte çalışmasının, bu eylem planının amacına ulaşmasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu iş birliği protokolü kapsamında yapılacak komisyon faaliyetleri sayesinde, tüm insanlarımızın gerekli tedbirleri almayı öğrenmelerini ancak burada edinilecek bilgilerin kullanılmasına gerek kalmamasını ümit ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise şunları söyledi: “Doğal afetler karşısında alınacak tedbirler noktasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu eğitim iş birliği protokolü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sahip olduğu teknik ve akademik bilgi birikimini, Manisa’nın geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu sürece sağladıkları destek sebebiyle Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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