Manisaspor'da Tansu Yanık dönemi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Artvin Hopaspor'a da 4-0 yenilerek sezonun bitimine 8 hafta kala kurtuluş şansını mucizelere bırakan düşme hattında son sıradaki Manisaspor'da, teknik direktörlük görevine Tansu Yanık getirildi. Bülent Ataman'la yolların ayrılması sonrası 1.5 yıllığına anlaşmaya varılan Yanık, Tarık Almış Tesisleri'nde Genel Sekreter Burak Işıklar'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Manisaspor'un altyapısından çıkan eski futbolcularından olan 42 yaşındaki teknik adam, başarı için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu sezon çıktığı 22 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip grupta kurtuluş hattının 11 puan gerisinde yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-12 10:42:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.