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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Marşı 100 yaşında

İHA

İstiklal Marşı 100 yaşında

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.
12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Salihli Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Kazım Ercan, İstiklal Marşı’nın her kelimesinin altın değerinde olduğunu söyledi.

“Milletimizin tercümanı olmuştur”
Törende konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin tarihinde yaşadığı kahramanlıkları, manevi değerleri ve vatan sevgisini en anlamlı şekilde ifade etmektedir. Bugün kabul edilişinin 100.yılı dönümünü andığımız İstiklal Marşımız ile Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşımızda kahramanca çarpışan milletimizin duygu ve düşüncelerine en kalbi biçimde tercüman olmuştur” dedi. Kaymakam Sağlam “Vatan Şairimiz Ersoy İstiklal Marşımızı yazarken, duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerinden elde ettiği birikimi yansıtırken, milletimizin verdiği mücadeleyi destansı sözlerle dizelere dökmüştür. Mehmet Akif Ersoy yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda İstiklal Marşımız başta olmak üzere kaleme aldığı eserlerle milletimiz için bir moral ve cesaret kaynağı olmuştur” diye konuştu.

Öğrenciler ödüllendirildi
Törende Salihli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Batuhan Alkan Mehmet Akif Ersoy’un “Zulmü Alkışlayamam” adlı şiirini okurken, Ortaokulları arasında yapılan İstiklal Marşını okuma yarışmasında 2.olan Sart Mahmut Ortaokulu öğrencilerinden Sıdıka Sümeyye Ceylan İstiklal Marşını okudu. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası kompozisyon yarışmasında 1.olan Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencisi Güzidesu Ceylan, Ortaokullar Arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında 2.olan Sart Mahmut Ortaokulu öğrencisi Sıdıka Sümeyye Ceylan ile İlkokullar arası resim yarışmasında 1.olan Salihli İsmail Bali İlkokulu öğrencisi Emre Akdağ ödüllendirildi. Öğrencilerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Protokol üyeleri katıldı
Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Müftü Adem Karakelebek, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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